LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots) - Nach dem Brand in einem Gebäude des Thüringer Landesverwaltungsamtes in Weimar konnte die Kriminalpolizei Jena die Brandursache ermitteln. Im Bereich des Dachstuhls des Hauses 1 wurden am Dienstagmittag Schweißarbeiten durchgeführt. Hierdurch kam es zu einem Feuer in den, derzeit leerstehenden, Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei hat ein ...

mehr