Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Rannstedt

Rannstedt (ots)

Am gestrigen Montag wurde in der Zeit von 07:15 Uhr bis 13:30 Uhr in Rannstedt eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50er Zone haben in dieser Zeit 497 Fahrzeuge passiert. Es wurden 54 Verwarngelder und 16 Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 89 km/h.

