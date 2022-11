LPI-J: Von der Straße abgekommen I

Löberschütz (ots) - Am Sonntag gegen 15 Uhr ereignete sich in der Ortslage Löberschütz ein Verkehrsunfall, der jedoch erst viele Stunden später polizeilich bekannt wurde. Ein Fahrzeug parkte rückwärts aus und beschädigte hierbei einen daneben stehenden Pkw. Da sich lediglich der Verursacher meldete, ist davon auszugehen, dass der Nutzer des anderen Fahrzeuges bislang keinen Schaden bemerkt hat. Die Polizei sucht den Nutzer eines schwarzen Dacia, der in den ...

