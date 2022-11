Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Straße abgekommen II

Weimar (ots)

Von Niederzimmern in Richtung Hopfgarten war am gestrigen Abend ein Polo-Fahrer unterwegs. In einer Kurve kurz kam der Blankenhainer nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen und einem Telekommunikationsmasten, bevor er zum Stillstand kam. Der 19-jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht, dass ein mit dem Verursacher durchgeführter Drogenvortest an der Unfallstelle positiv reagierte. Die Untersuchung seines Blutes wird genaueren Aufschluss geben.

