LPI-J: Von der Party nicht nach Hause gekommen

Jena (ots) - Ein hochwertiges Mountainbike entwendete ein Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem Kellerabteil in Jena. Der 28-jährige Besitzer des Fahrrades wohnt in einem Mehrfamilienhaus im Eichendorffweg. Der Dieb hinterließ bei seinem nächtlichen Unterfangen weder Einbruchsspuren an der Hauseingangstür noch am Kellerverschlag. Vermutlich drückte der Täter die Tür zum Kellerabteil mit roher Gewalt ein und entwendete anschließend das Mountainbike ...

