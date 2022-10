LPI-J: Unfallflucht

Jena (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen beschädigten Unbekannte die Eingangstür einer Hausverwaltung in Jena Ost. Dazu nutzen der oder die Täter einen Pflasterstein und warfen diesen gegen die Verglasung der Tür, so dass diese beschädigt wurde. Hierbei entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

mehr