Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Jena (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stellten Polizeibeamte in Jena in der Westbahnhofstraße einen 35-Jährigen fest, der mit einem Elektroroller unterwegs war. Der Mann wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei machte der Rollerfahrer den Anschein nicht fahrtauglich zu sein. Ein in dessen Folge durchgeführter Drogentest ergab ein positives Ergebnis, so dass die Fahrt des 35-Jährigen letztendlich im Klinikum bei einer Blutentnahme endete und er nun eine entsprechende Anzeige im Gepäck hat.

