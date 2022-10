Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlicher Schrottdiebstahl

Apolda (ots)

Nach einer Zeugenaussage am Dienstagabend, den 25.10.2022 wurde der Polizei in Apolda gemeldet, dass sich in der Lessingstraße in Apolda 2 Personen an einen Elektroschrott Container zu schaffen machen. Der zuvor verschlossene Container ist durchwühlt worden, verschiedene elektrische Geräte lagen bereits verstreut vor den Container. Beim Eintreffen der Polizei hatten vermutlich 2 unbekannte Täter den Bereich bereits verlassen. Ob und was entwendet worden ist kann nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

