Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Versuch eines Trickbetrugs in Bad Klosterlausnitz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Nachdem bereits am Mittwoch ein Trickbetrüger in Jena auf der Suche nach seinem nächsten Opfer an einem besonnenen 79-Jährigen scheiterte, versuchten es Betrüger am Donnerstagnachmittag in Bad Klosterlausnitz mit der gleichen Masche erneut. Auch in diesem Fall sollte dem 60-Jährigen Anschlussinhaber am Telefon weisgemacht werden, er habe 38.000,- Euro gewonnen. Ein Bote werde das Geld vorbeibringen, zuvor aber solle der 60-Jährige 1.000,- Euro zahlen. Die Trickbetrüger gingen auch in diesem Fall leer aus. Der Angerufene hatte die Betrugsmasche längst erkannt, aufgelegt und die Polizei verständigt.

