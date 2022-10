Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolgreiche Ermittlungen führen zu einem Tatverdächtigen aus Jena-Ost

Jena (ots)

Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen führte die Kriminalpolizei am Donnerstagmorgen in Jena durch. In den letzten Wochen und Monaten war es in Jena vermehrt zu Diebstählen aus Umkleideräumen verschiedener Sportstätten gekommen. Betroffen war unter anderem der USV Jena. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu einem Tatverdächtigen aus Jena-Ost. Der bereits polizeilich bekannte 36-Jährige rechnete vermutlich nicht mit der Polizei, als es am Donnerstagmorgen bei ihm an der Wohnungstür klingelte. Bei der Durchsuchung konnten zahlreiche Beweismittel gefunden und sichergestellt werden. Der Kriminalpolizei Jena kommt nun die Aufgabe der Spurenauswertung zu. Tatkräftige Unterstützung erhielten die Kriminalisten vom Inspektionsdienst Jena.

