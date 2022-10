Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Gerüst gefallen

Jena (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in der Carl-Zeiss-Promenade in Jena wurden zwei 20-Jährige am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Die beiden Männer führten gemeinsam Arbeiten am Gebäude der Fachhochschule durch und standen auf einem etwa vier Meter hohem Gerüst. Ein 16-jähriger Kollege wollte das auf Rollen gelagerte Gestell entlang der Außenmauer verschieben. Durch eine Unebenheit im Boden kam das Gerüst ins Wanken und kippte anschließend um. Die 20-Jährigen stürzten und wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.

