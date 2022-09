Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrug

Apolda (ots)

Am 28.09.2022, gegen 10:30 Uhr rief ein unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Utenbacher Straße in Apolda zum Spenden auf. Ein 74jähriger alter Mann zeigte sich hilfsbereit und wollte gerne etwas Geld spenden. Allerdings hatte er nur einen 100 Euro Schein bei sich, welchen der vermeintliche Spendensammler angab wechseln zu können. Der Betrüger nahm die 100 Euro an sich und flüchtete. Die Polizei Apolda warnt eindrücklich vor derartigen Betrugsmaschen. Personen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

