Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Ein 42jähriger parkte seinen Pkw Fiat am 26.09.2022, gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt Am Weimarer Berg in Apolda. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen an Hintertür und Kotflügel fest. Offenbar war in der Zwischenzeit ein unbekannter Fahrzeugführer mit unbekanntem Fahrzeug gegen seinen Pkw gefahren, hatte den Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro verursacht und sich dann pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden unter: 03644/541-0!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell