Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angebohrt und beschmiert

Jena (ots)

Unbekannte beschmierten einen geparkten VW-Transporter in der Carl-Zeiss-Straße. Wie der Fahrzeugnutzer am Dienstagvormittag feststellen musste, war das Fahrzeug großflächig in den Farben Blau, Rot und Gelb beschmiert worden. Darüber hinaus bohrten der oder die Täter den Tank auf und entwendeten so ca. 20 Liter Kraftstoff. Zur Gefahrenbeseitigung musste die Feuerwehr hinzugerufen werden, da der Tank weiter leckte. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

