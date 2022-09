Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall gemeldet...jedoch zu spät

Jena (ots)

Am Mittwochmittag informierte ein Zeuge über einen Verkehrsunfall in der Knebelstraße. Ein Pkw sei gegen eine Straßenlaterne gefahren. Wie sich jedoch bei der anschließenden Unfallaufnahme herausstellte, ereignete sich der Vorfall bereits vergangenen Freitag. Lediglich der Verursacher gab am gestrigen Tag den Vorfall gegenüber seinem Chef zu. Somit wurde gegen den 27-jährigen Verursacher eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell