Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigt und davongefahren

Jena (ots)

Als eine 21-jährige am Dienstagvormittag zu ihrem geparkten Fahrzeug kam musste sie feststellen, dass der Opel Beschädigungen aufwies. Nach dem Beschädigungsbild her lag der Verdacht nahe, dass zwischen Montagmorgen und dem Feststellzeitpunkt ein unbekanntes Fahrzeug die Karl-Liebknecht-Straße befuhr und seitlich mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel kollidierte. Hierbei wurden der linke Außenspiegel, die linke Fahrzeugseite sowie eine Felge beschädigt. Der Verursacher entfernte sich sodann pflichtwidrig. Eine Anzeige wurde gefertigt.

