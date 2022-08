LPI-GTH: Kollision mit Straßenbahn

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 26. August, 17.00 Uhr und heute Morgen, 06.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in das Waldgebiet "Schorte" und entwendeten ungefähr 900 Liter Dieselkraftstoff aus Forstmaschinen. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 600 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0212762/2022) entgegen. (jd) ...

mehr