LPI-GTH: Ortstafeln entwendet- Zeugensuche

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, gegen 07.20 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gaststätte in der Straße "Gut Ringhofen" gemeldet. Ein unbekannter Täter öffnete gewaltsam eine Außentür und gelangte in der Folge in den Innenraum. Dieser wurde anschließend durchsucht und Bargeld entwendet. Folgend griff der Täter ein benachbartes Clubhaus an und stahl dort ebenso Bargeld. Der Unbekannte ...

