Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte- Zeugensuche

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 07.20 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gaststätte in der Straße "Gut Ringhofen" gemeldet. Ein unbekannter Täter öffnete gewaltsam eine Außentür und gelangte in der Folge in den Innenraum. Dieser wurde anschließend durchsucht und Bargeld entwendet. Folgend griff der Täter ein benachbartes Clubhaus an und stahl dort ebenso Bargeld. Der Unbekannte entwendete mehrere hundert Euro und verursachte Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Bei dem bislang unbekannten Täter handelt es sich um eine männliche Person im Alter zwischen 20 und 30 Jahre (geschätzt), er war hell gekleidet und trug einen dunklen Rucksack bei sich. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0212129/2022) entgegen. (jd)

