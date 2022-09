Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetener Gast

Jena (ots)

Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Das dachte sich wahrscheinlich auch ein 29-Jähriger aus Jena am Sonntagmorgen, als er nach einer Partynacht nach Hause zurückkehrte. Offensichtlich hatte es sich jemand in der Wohnung des jungen Mannes gemütlich gemacht. Verschiedene Dinge befanden sich nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ablageort und auf dem Tisch stand benutztes Geschirr. Der Eindringling hat es sich augenscheinlich gut gehen lassen und seine eigene Party gefeiert. Merkwürdig war nur, dass keinerlei Aufbruchspuren festzustellen waren. Nach Rücksprache mit dem Wohnungsinhaber hat ein Freund noch einen Zweitschlüssel zur Wohnung und da keinerlei Sachen entwendet wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser die Abwesenheit seines Kumpels einfach ausnutzte und sich kurzerhand an den Köstlichkeiten bediente. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

