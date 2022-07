Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erwischt

Jena (ots)

Nicht ganz aufgegangen ist der Plan eines 23-Jährigen am Mittwochnachmittag, als der junge Mann ein Elektronikfachgeschäft in der Goethestraße in Jena betrat. Als interessierter Kunde getarnt, steckte der Langfinger elektronische Gerätschaften im Wert von über 60 Euro in seinen mitgeführten Rucksack. Da sein Bezahlwille allerdings augenscheinlich nicht ganz so ausgeprägt ist, beabsichtigte er den Markt zu verlassen, ohne das entsprechende Entgelt zu entrichten. Durch den Ladendetektiv wurde das Treiben allerdings beobachtet und der Dieb auf frischer Tat gestellt. Ein ähnliches Vorgehen hatte sich ein 32-Jähriger überlegt, welcher in einem Supermarkt in der Camburger Straße sein Unwesen trieb. Mit einem Täuschungsmanöver, welches allerdings nicht funktionierte, versuchte er sich widerrechtlich vieler schöner Dinge zu bedienen. Der junge Mann steckte verschiedene Waren in seinen Rucksack, ein paar auserwählte Artikel behielt er in der Hand. Anschließend stellte er sich an der Kasse an und bezahlt die händisch mitgeführten Gegenstände. Die, die er im Rucksack verstaut hatte, wurden dem Kassiervorgang allerdings vorenthalten. Schließlich versuchte der Mann das Lebensmittelgeschäft zu verlassen, wobei allerdings die dortigen Diebstahlssicherungen auslösten und der Mann doch nicht so einfach davonkam.

