Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht ohne Beute

Jena (ots)

Den Tätern das Beutegut entreißen konnte ein am Mittwochabend ein Mitarbeiter eines Geschäftes in der Friedrich-Körner-Straße in Jena. Drei unbekannte Männer betraten das Geschäft und bewegten sich mit einem Einkaufswagen durch den Laden. Augenscheinlich unbeobachtet steckten die Langfinger sodann Rasierklingen und Tabak in ihre mitgeführten Rucksäcke und begaben sich zum Kassenbereich. Durch einen Zeugen, der das ganze Szenario beobachten konnte, wurden die drei Täter angesprochen. In einem kurzen Gerangel gelang es dem Zeugen die Rucksäcke den Dieben zu entreißen, sodass sie die Flucht ohne ihre Beute antreten mussten. Die drei Unbekannten stiegen in ein Fahrzeug und rasten in unbekannte Richtung davon. Ihr Beutegut, im Wert von über 520 Euro, konnte jedoch an seinen Eigentümer zurückgegeben und wieder im Warenträger verstaut werden.

