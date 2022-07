Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestürzt und leicht verletzt

Jena (ots)

In den Abendstunden des Mittwochs stürzte ein Radfahrer in Jena und verletzte sich leicht. Der Mann war, gegen 17:30 Uhr, stadtauswärts auf der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, als er plötzlich mit seinem Rad auf der gleisgeführten Fahrbahn hängen blieb und zu Fall kam. Ein hinzugerufener Rettungswagen nahm den Verunfallten mit ins Klinikum. Das Fahrrad wurde vorerst sichergestellt und anschließend an einen Verwandten ausgehändigt. Weiterhin stürzte ein Radfahrer am Nachmittag in der Saalbahnhofstraße. Der Radler befuhr regulär den Fuß- und Radweg und beabsichtigte dann auf der Straße weiterzufahren. Beim Herunterfahren des Bordsteins verlor der Mann allerdings ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle und kam zu Fall. In der Folge des Sturzes erlitt der Mann Verletzungen im Gesicht und musste ins Klinikum gebracht werden.

