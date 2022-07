LPI-J: Mit Motorrad kollidiert

Apolda (ots) - Am 13.07.2022, gegen 21:30 Uhr kam es vor einem Dönerimbiss in der Goerdelerstraße in Apolda zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Täter warf hierbei aus unbekannten Gründen Bierflaschen in Richtung des Imbisses. Als sich der Besitzer des Imbisses vor den Laden begab, warf der Täter eine weitere Flasche, welche zerbrach und den Besitzer am Bein traf. Hierdurch erlitt der Besitzer eine Schnittwunde, welche der Rettungsdienst anschließend ...

