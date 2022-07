Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Apolda (ots)

Am 13.07.2022, gegen 21:30 Uhr kam es vor einem Dönerimbiss in der Goerdelerstraße in Apolda zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Täter warf hierbei aus unbekannten Gründen Bierflaschen in Richtung des Imbisses. Als sich der Besitzer des Imbisses vor den Laden begab, warf der Täter eine weitere Flasche, welche zerbrach und den Besitzer am Bein traf. Hierdurch erlitt der Besitzer eine Schnittwunde, welche der Rettungsdienst anschließend versorgte. Der Täter floh vom Tatort in Richtung Heidenberg. Die anschließende Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der Täter ist zwischen 16 und 17 Jahren alt und etwa 160 cm bis 170 cm groß. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose, sowie ein Ohrring am rechten Ohr. Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

