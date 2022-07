LPI-J: Eigentümer gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Gegen 22 Uhr informierte am Dienstag der Sicherheitsdienst einer Großbaustelle in Rothenstein, dass soeben ein Betonring vom Hang hinunterrollte und auf der neuen Straße landete. Dieser schlug vorab auf der Leitplanke auf und zerbrach in mehrere Stücke. Einzelne Teil flogen auf die Fahrbahn. An der Leitplanke und der Fahrbahn entstand leichter Sachschaden. Hinweise zum Verursacher, der den ...

