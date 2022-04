Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In den Gegenverkehr geraten

Wasungen (ots)

In Wasungen krachte es Montagmittag gegen 12:50 Uhr, als ein 67-Jähriger mit seinem Honda am Ortseingangsschild auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem entgegenkommenden Honda eines 45-Jährigen kollidierte. Der Honda prallte im weiteren Verlauf gegen eine dort befindliche Holztür eines Wohnhauses am Untertor. Der 45-Jährige kam zur medizinischen Behandlung in Klinikum. Beide Fahrzeuge musste zudem abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell