LPI-J: Gestürzt aufgrund Gegenverkehr

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Einen geparkten Pkw beschädigte am Dienstagabend ein 36-Jähriger in Eisenberg. Nachdem dieser einen Einkaufsmarkt in der Jenaer Straße verlassen hatte, begab er sich zu einem auf dem Parkplatz befindlichen Mitsubishi und begann gegen diesen zu treten. Hierbei entstand Sachschaden von ca. 2.500,- Euro. Die eingesetzten Beamten konnten den Täter habhaft werden, welcher sodann eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erhielt. Rückfragen bitte an: ...

