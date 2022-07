LPI-J: Böses Erwachen

Apolda (ots) - Am 12.07.2022, gegen 11:00 Uhr meldete sich ein 68jähriger Mann aus Apolda bei der Polizei und gab an, dass ein Unbekannter mit unterdrückter Rufnummer auf seinem Festnetzanschluss anrief. Die männliche Stimme am Telefon gab an, der Enkel des 68jährigen zu sein. Der 68jährige bemerkte jedoch die Betrugsmasche, da er selbst keine Kinder hat. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

