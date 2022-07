Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand

Weimar (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes geriet gestern Abend auf einem Feld bei Lotschen eine Heuballenpresse während der landwirtschaftlichen Arbeit in Brand. Das Arbeitsgerät konnte zum Glück noch vom Traktor getrennt werden, so dass dieser nicht beschädigt wurde. Die Ballenpresse an sich brannte vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf den Zeitwert der Maschine, etwa 50.000 Euro. Durch den Brand brannten außerdem 10 x 10 m Feld nieder. Durch das Anlegen einer Ackerschneise konnte eine Ausbreitung des Brandes aber verhindert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell