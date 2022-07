Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrtsunfall mit verletzten Kindern

Weimar (ots)

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Weimar, bei welchem drei Kinder leicht verletzt wurden. Ein 52-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die Belvederer Allee aus Richtung Schloss Belvedere. Ihm entgegen fuhr ein 45-jähriger Dacia-Fahrer mit seinen drei Kindern an Bord, welcher an der Einmündung zum Steinbrückenweg der Hauptstraße folgen wollte. Der 52-Jährige missachtete hierbei aus Unachtsamkeit die Vorfahrt des Dacias und es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde keiner der Insassen schwer verletzt, jedoch erlitten die drei Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren aufgrund des Aufpralls Hämatome durch ihren Sicherheitsgurt. Sie wurden anschließend im Klinikum weiter medizinisch behandelt. Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt circa 10.000 EUR. Beide waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell