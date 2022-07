Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mercedes streift Fußgänger

Weimar (ots)

Am Freitag endete der Besuch in der Kulturstadt Weimar für einen 60-jährigen Österreicher mit einem Aufenthalt im Klinikum. Am frühen Nachmittag befand er sich mit seiner Reisegruppe auf einem Fußweg am Platz der Demokratie. Zu dieser Zeit passierte ein weißer Mercedes mit Ilm-Kreis-Kennzeichen die Gruppe und touchierte mit seinem Außenspiegel den 60-Jährigen am Unterarm. Der später ermittelte Fahrzeugführer setzte nach der Kollision seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall erlitt der Wiener Tourist eine Prellung am Arm und musste für Röntgenaufnahmen sowie Folgebehandlungen ins Klinikum verbracht werden. Der Mercedes-Fahrer hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht zu verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell