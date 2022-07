Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei hochwertige Pedelecs in Kahla entwendet

Kahla (ots)

Am Samstag, dem 09.07.2022 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:45 Uhr wurden durch einen bislang unbekannten Täter zwei hochwertige Pedelecs vor dem Bahnhof in 07768 Kahla entwendet. Die beiden gelben Elektro-Fahrräder des Herstellers Centurion waren mit einem Schloss aneinander gekettet. Beiden Geschädigten aus Kahla entstand hierdurch ein Schaden von ca. 5500 Euro. Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 - 640 oder die Polizeistation Kahla unter der Rufnummer 036424 - 8440 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell