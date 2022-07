Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwölfjährige in Eisenberg gleich zweimal vermisst

Eisenberg (ots)

Freitagnachmittag, dem 08.07.2022 entfernte sich eine Zwölfjährige unerlaubt von einer Kindereinrichtung in Eisenberg. Sie konnte ca. eine Stunde später im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen durch Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland in Hainspitz aufgegriffen und zurück in die betreuende Einrichtung verbracht werden. Bereits am nächsten Tag vormittags entwich das Mädchen abermals aus der Einrichtung. Wieder wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Kind durchgeführt und sie konnte letztlich nach Hinweisen einer verständigten Mutter einer Freundin in einem Schnellrestaurant bei Eisenberg angetroffen werden. Ein bereits verständigter Fährtenspürhund kam nicht mehr zum Einsatz. Sie wurde anschließend in der Kindereinrichtung einem Arzt vorgestellt. Nach Rücksprache mit einer psychiatrischen Fachärztin wurde auf eine Einweisung in eine Fachklinik zunächst verzichtet.

