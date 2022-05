LPI-EF: Gewalttätiger Ladendieb

Sömmerda (ots) - Ein 26-jähriger Mann schloss am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr sein Fahrrad in der Thomas-Müntzer-Straße in Sömmerda an. Als er zehn Minuten später zurückkehrte, war das E-Bike der Marke Cube spurlos verschwunden. Ein Dieb hatte das Schloss zerstört und anschließend das Fahrrad im Wert von mehr als 5.500 Euro gestohlen. In Weißensee stellte am 04.05.2022 ein 64-jähriger Mann sein neongrünes ...

