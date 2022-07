Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Laterne stoppt Fahrt

Weimar (ots)

Aus Richtung Weimar kommend war am Donnerstagmittag eine Frau in ihrem Hyundai in Bad Berka unterwegs. Sie befand sich kurz vor dem Abzweig nach Kranichfeld, als ihr schwindelig und schwarz vor Augen wurde. In der Folge kam die 72-Jährige von der Fahrbahn ab und geriet auf die Verkehrsinsel im Bereich der Kreuzung. Hier stieß sie erst gegen ein Straßenschild, bevor sie schließlich an einer Laterne zum Stehen kam. Die Fahrerin kam zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. An dem Wagen der Frau entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

