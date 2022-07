Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Straße abgekommen und überschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es Mittwochmorgen, kurz nach 07:00 Uhr, auf der Landstraße zwischen Bad Köstritz und Tautenhain. Eine 34-jährige Fahrerin eines Pkw Seat verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr geradeaus weiter. In der Folge prallte der Pkw an einen Überweg, hob ab und flog ca. 15 Meter weit. Der Pkw kippte in der Folge zur Seite, prallte auf die rechte Fahrzeugseite und kam an einem Baumstumpf zum Liegen. Durch den Unfall verletzte sich die Frau und musste medizinisch versorgt werden. Überdies wurde festgestellt, dass die 34-Jährige absolut fahruntauglich aufgrund Alkoholkonsums war. Sie beatmete das Testgerät mit 1,76 Promille. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell