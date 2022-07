Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungebetene Gäste

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Als eine Mitarbeiterin eines Backwarengeschäftes in der August-Bebel-Straße in Stadtroda am Mittwochmorgen auf Arbeit kam, stellte sie einen vermeintlichen Einbruch fest. Dieser hatte sich aber, nachdem die eingesetzten Beamten vor Ort waren, nicht bestätigt. Unbekannte hatten die Tür nach Innen gedrückt, ohne dass diese eine Eindringen ermöglichte. In der weiteren Folge durchwühlten der oder die Täter einen Abfalleimer und stießen diesen um. Da die Tür leichte Beschädigungen aufwies, erfolgte eine Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung.

