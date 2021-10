Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Eine 55-jährige Frau befuhr am 27.10.2021 gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pkw die Funnenser Altendeich in Fahrtrichtung Minsen. Sie fuhr dabei in derart starken Schlangenlinien, dass sie immer wieder auf die Gegenfahrbahn und dann fast nach rechts von der Fahrbahn abkam. Schließlich kollidierte sie mit einem Verkehrsschild und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nachdem sie ihre Fahrt in sehr langsamer Fahrt weiter fortsetzte, konnte sie von einem aufmerksamen Jogger gestoppt werden. Im Rahmen der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau mit über 2 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell