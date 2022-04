Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfassungsfeindliche Parole in Kahla gerufen

Kahla (ots)

Am Ostersonntag gegen 10:30 Uhr befand sich ein polizeibekannter 38-jähriger Mann auf den Außenplätzen eines Imbiss in der Franz-Lehmann-Straße in Kahla. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte rief hierbei einem Passanten laut verfassungsfeindliche Parolen entgegen, woraufhin dieser eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung informierte. Diese konnte den Täter kurz darauf ausfindig machen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Parolen. Mögliche weitere Zeugen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden und werden gebeten sich bei der Polizeistation in Kahla unter der Rufnummer 036424-8440 oder der Polizeiinspektion Saale-Holzland in Stadtroda unter der Rufnummer 036428-640 zu melden.

