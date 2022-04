Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung in Eisenberg

Eisenberg (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter die Leuchtstoffwerbung eines Supermarktes in der Jenaer Straße in Eisenberg beschädigt. Die Außenverkleidung an der Einmündung zum Parkplatz des Marktes wurde mutwillig abgerissen, sodass ein Schaden von ca. 1000,00 Euro entstanden ist. Hinweise nimmt die ermittelnde Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428-640 entgegen.

