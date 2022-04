LPI-J: Betrunken Unfall verursacht in Eisenberg

Apolda (ots) - Am Sonntag gegen 15:55 Uhr befuhr ein Radfahrer die Utenbacher Straße in Apolda und beabsichtige, die abknickende Hauptstraße geradeaus in Richtung Stobraer Straße zu verlassen. Hierbei missachtete er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Rückfragen ...

