Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rangieren mit Folgen

Kleinromstedt (ots)

Am 29.03.2022, gegen 09:30 Uhr befuhr eine 75jährige Pkw-Fahrerin die Straße, An der Kirche, in Kleinromstedt in Richtung der Straße, Am Oberdorferweg. Am Ende der Straße bog die Fahrzeugführerin links auf einen Feldweg ab, um sich dort einen Parkplatz zu suchen. Aufgrund der schlechten und unebenen Fahrbahnbeschaffenheit entschied sich die 75jährige um und rangierte rückwärts zurück auf die Straße, An der Kirche, wo ein 57 Jahre Pkw-Fahrer sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand parkte. Die 75 Jahre alte Fahrzeugführerin kollidierte beim rückwärts Rangieren mit dem dort geparkten Fahrzeug des 57jährigen. Beide Fahrzeuge sind noch fahrbereit, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. insgesamt 1.750 Euro.

