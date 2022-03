Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausbruch mit Beuteschaden

Jena (ots)

Am Montagmorgen musste eine Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Brückenstraße feststellen, dass Beschädigungen an der Zugangstür vorhanden waren. Jedoch waren diese Beschädigungen von innen her. Ebenso fehlte eine dreistellige Summe Bargeld und ein Akkuschrauber im Wert von ca. 300,- Euro. Augenscheinlich ließ sich der oder die Langfinger im Objekt einsperren und "brachen" sodann aus diesem, mitsamt der Beute, aus und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

