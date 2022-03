LPI-J: zerkratzt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Über das vergangene Wochenende machten sich Unbekannte an einem Bagger zu schaffen. Dieser war in einer Baustelle, kurz vor der Ortslage Dorndorf-Steudnitz, abgestellt. Der oder die Täter entwendeten dann aus dem Tank knapp 350 Liter Dieselkraftstoff und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 E-Mail: ...

