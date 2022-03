LPI-J: Diesel günstig "erworben"

Auerstedt (ots) - Am 07.03.2022, gegen 14:00 Uhr schätzte ein 52jähriger Lkw-Fahrer auf dem Sackberg in Auerstedt den Abstand zwischen einem Gebäude und seinem Fahrzeug falsch ein und stieß gegen die dortige Dachrinne. Dabei schob er diese zusammen und blieb letztendlich stecken. Beim Zurücksetzen des Lkw beschädigte er noch seinen Außenspiegel. Der Sachschaden an der Dachrinne sowie der Halterung beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Am Lkw entstand ein Schaden in Höhe ...

mehr