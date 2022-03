Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto macht sich selbstständig

Weimar (ots)

In Legefeld parkte gestern ein 27-jähriger Mann seinen VW Transporter in einer dafür vorgesehenen Parkbucht. Ebenso korrekt stellte eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin ihren Wagen ab. Allerdings versäumte es die Frau den Pkw ordnungsgemäß zu sichern, so dass sich dieser eigenständig in Bewegung setzte. Erst der auf der anderen Straßenseite abgestellte Transporter hielt den Wagen auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

