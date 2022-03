Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Renitenter Einkäufer

Weimar (ots)

Trotz Hausverbot wollte gestern Abend ein Mann in Weimar Nord in einen dortigen Supermarkt. Von einem Mitarbeiter wurde der 20-Jährige an das bestehende Hausverbot erinnert und gebeten den Markt zu verlassen. Dem kam er nicht nach, so dass die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Einsichtig war der junge Mann auch da noch nicht, kam aber dem Platzverweis, der ihm mittlerweile erteilt wurde, nach. Nunmehr wird gegen den Mann aus Arnstadt der Verdacht des Hausfriedensbruches geprüft.

