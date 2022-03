Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gedroht

Jena (ots)

Aufgrund unüberwindbarerer zwischenmenschlicher Differenzen kam es am Sonntagabend in der Hugo-Schrade-Straße erneut zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 36-Jährigen und einem 35 Jahre alten Mann. Weil der Jüngere scheinbar keinen Bedarf an einem klärenden Gespräch hatte und sich weigerte, die Wohnungstür zu öffnen, drohte der 36-Jährige damit, die Tür einzutreten und sich so selbst Zutritt zu verschaffen. Aus Angst, dass der 36-Jährige seine Drohungen wahrmachen könnte, alarmierte der 35-Jährige die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Ältere allerdings bereits entfernt und es kam zu keiner strafbaren Handlung oder angekündigten Sachbeschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell