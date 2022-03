Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit

Mattstedt (ots)

Ein 52jähriger Pkw-Fahrer wollte am 07.03.2022, gegen 15:15 Uhr von der Mülldeponie in Mattstedt kommend auf die Bundesstraße in Richtung Apolda auffahren. Dabei übersah er einen 49 Jahre alten Pkw-Fahrer. Dieser wollte den Zusammenstoß noch verhindern und versuchte auszuweichen. Das misslang ihm jedoch und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde der 49jährige mit seinem Fahrzeug in den Graben geschoben. Zum Glück wurde niemand verletzt. Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

